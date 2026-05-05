Ростовчан предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и СМС

В Ростове-на-Дону и по всей области возможны перебои с мобильным интернетом и СМС из-за мер безопасности. Об этом сообщили в Правительстве Ростовской области.Данные ограничения связаны с проведением мер, направленных на обеспечение безопасности жителей региона. О каких именно мероприятиях идет речь, в сообщении не уточняется.- Ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам, — говорится в заявлении донского правительства.Отмечается, что подобные проблемы наблюдаются и в ряде других регионов России. Так, с вечера 4 мая перебои в работе мобильного интернета затронули Москву и Санкт-Петербург, где перестали функционировать даже некоторые сервисы из «белого списка».