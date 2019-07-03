Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

В Минспорта заявили, что места на южной трибуне «Ростов Арены» не будут продавать болельщикам «Чайки»

В Минспорта заявили, что места на южной трибуне «Ростов Арены» не будут продавать болельщикам «Чайки»
Министерство спорта Ростовской области прокомментировало конфликт, возникший между болельщиками футбольных клубов «Ростов» и «Чайка». В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что фанатам «Чайки» изначально собирались продавать билеты только на восточную и западную трибуны.

- Заявления анонимных источников о том, что билеты будут продаваться на южную трибуну в сектора №№ 116-118 не соответствуют действительности, - сказали в Минспорта.

Напомним, ранее болельщики ФК «Ростов» возмутились тем, что «Чайка» назвала сектора №№ 116, 117 и 118 своим фан-домом. Они направили открытое письмо администрации клуба, требуя дать зрителям другие трибуны. Президент «Чайки» назвал авторов заявления больными людьми, но затем извинился за свои слова и сказал, что по-настоящему уважает истинных фанатов футбола.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.