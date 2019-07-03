В Минспорта заявили, что места на южной трибуне «Ростов Арены» не будут продавать болельщикам «Чайки»



Министерство спорта Ростовской области прокомментировало конфликт, возникший между болельщиками футбольных клубов «Ростов» и «Чайка». В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что фанатам «Чайки» изначально собирались продавать билеты только на восточную и западную трибуны.



- Заявления анонимных источников о том, что билеты будут продаваться на южную трибуну в сектора №№ 116-118 не соответствуют действительности, - сказали в Минспорта.



Напомним, ранее болельщики ФК «Ростов» возмутились тем, что «Чайка» назвала сектора №№ 116, 117 и 118 своим фан-домом. Они направили открытое письмо администрации клуба, требуя дать зрителям другие трибуны. Президент «Чайки» назвал авторов заявления больными людьми, но затем извинился за свои слова и сказал, что по-настоящему уважает истинных фанатов футбола.