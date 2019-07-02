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Это наш дом: болельщики «Ростова» поставили ультиматум администрации«Чайки»

Это наш дом: болельщики «Ростова» поставили ультиматум администрации«Чайки»
Болельщики клуба «Ростов» недовольны новым «жильцам» на своей домашней арене. Они написали гневное обращение администрации ФК «Чайка» в одном из мессенджеров.

Ранее сообщалось, что «Чайка» проведёт домашние матчи сезона-2019/2020 на «Ростов Арене». В прошлом сезоне команда оказалась в верхних строчках турнирной таблицы и пробилась в ФНЛ. На стадионе «Олимп-2» не хватило места для «Чайки», поэтому им разрешили играть на «Ростов Арене».

Фанатов «Ростова» возмутило, что клуб назвал своими сектора 116, 117 и 118. Болельщики пишут, что в абонентной программе «Чайки» эти места на стадионе подписаны «Наш дом».

- Это наш дом! Ваш дом в другом месте! В Ростове одна команда и называется она явно не «Чайка», - сказано в обращении.

Болельщики просят разместить зрителей на других трибунах. Они дали ФК «Чайка» три дня на ответ.

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