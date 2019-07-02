Это наш дом: болельщики «Ростова» поставили ультиматум администрации«Чайки»



Болельщики клуба «Ростов» недовольны новым «жильцам» на своей домашней арене. Они написали гневное обращение администрации ФК «Чайка» в одном из мессенджеров.



Ранее сообщалось, что «Чайка» проведёт домашние матчи сезона-2019/2020 на «Ростов Арене». В прошлом сезоне команда оказалась в верхних строчках турнирной таблицы и пробилась в ФНЛ. На стадионе «Олимп-2» не хватило места для «Чайки», поэтому им разрешили играть на «Ростов Арене».



Фанатов «Ростова» возмутило, что клуб назвал своими сектора 116, 117 и 118. Болельщики пишут, что в абонентной программе «Чайки» эти места на стадионе подписаны «Наш дом».



- Это наш дом! Ваш дом в другом месте! В Ростове одна команда и называется она явно не «Чайка», - сказано в обращении.



Болельщики просят разместить зрителей на других трибунах. Они дали ФК «Чайка» три дня на ответ.