В матче ФК «Ростов» - «Спартак» лучшим игроком стал полузащитник Георгий Махатадзе

Лучшим игроком в матче ФК «Ростов» - «Спартак» стал полузащитник донской команды Георгий Махатадзе. Футболист получил 4,1 балла из 5 по итогам голосования болельщиков. В середине второго тайма спортсмен принял передачу нападающего Дмитрия Полоза и отправил мяч в ворота москвичей. Однако матч завершился проигрышем ростовской сборной со счетом 2:3. Встреча прошла 4 апреля на стадионе «Ростов Арена» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).Георгий Махатадзе - уроженец Ростова-на-Дону. Он занимался футболом с 8 лет в местной команде, а в 16 - дебютировал в составе молодежки «Локомотива». В феврале 2021 года спортсмен подписал контракт с ФК «Ростов».За годы спортивной карьеры 23-летний футболист стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы в 2015 году (среди команд до 17 лет). В 2015 году Махатадзе являлся капитаном сборной на чемпионате среди юношей, который проходил в Чили.Также в пятерке лучших игроков оказались нападающий Али Соу (3,8 балла), полузащитники Хорен Байрамян и Понтус Альмквист (по 3,7 балла), а также Кенто Хасимото (3,6 балла). А вот нападающий Дмитрий Полоз, отдавший две голевые передачи, в список не попал.