У ФК "Ростов" не будет проблем с лицензированием

Фото: ФК Ростов

По словам представителей "Ростова", клуб уверен в успешном прохождении процедуры лицензирования. Ранее высказывались предположения о возможных препятствиях в получении лицензии РФС-1, необходимой для участия в чемпионате России сезона-2025/26 в связи с вероятной сменой собственника.Однако спортивный директор Алексей Рыскин успокоил общественность.- Мы уверены, что проблем не возникнет. В случае возникновения каких-либо вопросов со стороны лицензионной комиссии РФС мы оперативно устраняем все недочеты и получаем необходимую лицензию, - заявил Рыскин в интервью "РИА Спорт".