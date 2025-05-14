Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

У ФК "Ростов" не будет проблем с лицензированием

У ФК "Ростов" не будет проблем с лицензированием
По словам представителей "Ростова", клуб уверен в успешном прохождении процедуры лицензирования. Ранее высказывались предположения о возможных препятствиях в получении лицензии РФС-1, необходимой для участия в чемпионате России сезона-2025/26 в связи с вероятной сменой собственника.

Однако спортивный директор Алексей Рыскин успокоил общественность.

- Мы уверены, что проблем не возникнет. В случае возникновения каких-либо вопросов со стороны лицензионной комиссии РФС мы оперативно устраняем все недочеты и получаем необходимую лицензию, - заявил Рыскин в интервью "РИА Спорт".
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.