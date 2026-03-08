В Ростовской области подростки прокатились на машине и попали в ДТП

Фото: Госавтоинспекция Ростовская область

В Матвеевом Кургане Ростовской области дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних закончилось госпитализацией. Инцидент, как передает Госавтоинспекция, случился в дневное время 8 марта.Согласно предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля Hyundai Avante, двигаясь по улице Пугачева, допустил нарушение правил проезда перекрестка, не уступив дорогу другому транспортному средству на пересечении с улицей 1 Мая. За рулем второго автомобиля, ВАЗ-2115, находился 17-летний юноша. В салоне машины также присутствовал 16-летний молодой человек.Последствия столкновения оказались серьезными: оба автомобиля понесли значительные механические повреждения. В результате аварии пострадали водители и пассажир, которые были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.В связи с произошедшим на владельца автомобиля ВАЗ был составлен административный протокол за передачу управления транспортным средством лицу, не обладающему соответствующими правами. Кроме того, в отношении 17-летнего водителя также оформлен протокол за управление автомобилем без водительского удостоверения.