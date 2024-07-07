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Футбольный клуб "Ростов" преобрел опорного полузащитника из Уругвая

Футбольный клуб "Ростов" преобрел опорного полузащитника из Уругвая
Футбольный клуб "Ростов" приобрел опорного полузащитника из Уругвая. Об этом "Матч ТВ" сообщил спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин.

- Зимний трансфер прошел не очень удачно, - прокомментировал Алексей Рыскин. - Есть несколько причин, почему он не удался. Сейчас все идет хорошо. Важно, чтобы он быстро и хорошо адаптировался. Ведь наши чемпионаты совершенно разные по стилю.

Кроме того, спортивный директор "Ростова" отметил, что 23-летний уругваец очень хорошо вписывается в стиль игры "желто-синих".

Опорный полузащитник Родриго Саравия подписал пятилетний контракт с ростовским клубом. Детали его контракта пока не разглашаются.
Фото: ФК Ростов
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