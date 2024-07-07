Футбольный клуб "Ростов" преобрел опорного полузащитника из Уругвая

Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб "Ростов" приобрел опорного полузащитника из Уругвая. Об этом "Матч ТВ" сообщил спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин.- Зимний трансфер прошел не очень удачно, - прокомментировал Алексей Рыскин. - Есть несколько причин, почему он не удался. Сейчас все идет хорошо. Важно, чтобы он быстро и хорошо адаптировался. Ведь наши чемпионаты совершенно разные по стилю.Кроме того, спортивный директор "Ростова" отметил, что 23-летний уругваец очень хорошо вписывается в стиль игры "желто-синих".Опорный полузащитник Родриго Саравия подписал пятилетний контракт с ростовским клубом. Детали его контракта пока не разглашаются.