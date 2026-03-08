Новости
Матвеев Курган и Таганрог: желтый уровень опасности по БПЛА объявили в Ростовской области

В связи с возросшей угрозой атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Ростовской области введен "желтый" уровень опасности. Соответствующее уведомление было распространено через мониторинговые каналы в пятницу, 8 марта, около 21:00.

Особое внимание уделяется приграничным районам, в частности, городам Таганрог и Матвеев Курган, которые определены как зоны повышенного риска. Местным жителям рекомендовано сохранять спокойствие, избегать нахождения вблизи окон и без крайней необходимости не покидать свои дома.

Напомним, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку 14 беспилотников над северной частью региона.
Фото: РСЧС
