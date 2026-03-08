К концу февраля в Ростовской области подорожали курица, молоко, яйца и овощи

Фото: Дондей

В Ростовской области зафиксирован рост цен на ряд популярных продуктов к концу февраля. По данным Ростовстата, с 24 февраля по 1 марта подорожание затронуло такие позиции, как куриное мясо, молочная продукция, яйца, сливочное масло, рыба и даже морковь.Килограмм куриного мяса теперь в среднем стоит 221,32 рубля, что выше показателей предыдущей недели. Не отстает и продукция из свинины: цена на полукопченую и варено-копченую колбасу достигла 719,57 рубля за килограмм.Существенно выросла стоимость литра цельного ультрапастеризованного молока (2,5–3,2% жирности), ценник теперь составляет 114,90 рубля.Наиболее заметным изменением стало подорожание куриных яиц. Десяток яиц теперь обойдется в среднем в 103,53 рубля, что на три рубля дороже, чем неделей ранее. Сливочное масло также пополнило список подорожавших продуктов, увеличившись примерно на два рубля, до 1088,24 рубля за килограмм.Средняя цена свежемороженой рыбы выросла на два рубля, новая средняя стоимость составила 321,36 рубля за килограмм. Среди овощей отмечен незначительный рост цен на морковь, которая теперь стоит 49,35 рубля за килограмм.Следует отметить, что это не первое подорожание за последние месяцы. В январе 2026 года в Ростовской области уже фиксировался значительный рост цен на ряд товаров и услуг. Тогда специалисты Центрального банка объясняли эти тенденции, в том числе, влиянием погодных условий на цены овощей, а также повышением акцизов на бензин, табак и алкоголь.