Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На короткой рабочей неделе жителей Ростовской области ждут массовые сбои в работе ТВ и радио

На короткой рабочей неделе жителей Ростовской области ждут массовые сбои в работе ТВ и радио

Короткая рабочая неделя в Ростовской области может быть омрачена перебоями в работе телевидения и радио. Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) предупреждает о возможных сбоях с 9 по 15 марта, виновником которых станет повышенная солнечная активность.

Как сообщает РТРС, ежедневно с 10:49 до 13:00 спутниковый сигнал может подвергнуться влиянию природных явлений. Под удар попадут все объекты Ростовского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ), включая станции в Сальске, Волгодонске, Вешенской, Морозовске и Каменске.

В указанное время возможна недоступность вещания следующих каналов: РТРС-1, РТРС-2, «Маяк», «Радио России», «Вести FM», «ЧЕ!» и SPUTNIK.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика