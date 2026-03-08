На короткой рабочей неделе жителей Ростовской области ждут массовые сбои в работе ТВ и радио

Фото: Дондей

Короткая рабочая неделя в Ростовской области может быть омрачена перебоями в работе телевидения и радио. Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) предупреждает о возможных сбоях с 9 по 15 марта, виновником которых станет повышенная солнечная активность.Как сообщает РТРС, ежедневно с 10:49 до 13:00 спутниковый сигнал может подвергнуться влиянию природных явлений. Под удар попадут все объекты Ростовского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ), включая станции в Сальске, Волгодонске, Вешенской, Морозовске и Каменске.В указанное время возможна недоступность вещания следующих каналов: РТРС-1, РТРС-2, «Маяк», «Радио России», «Вести FM», «ЧЕ!» и SPUTNIK.