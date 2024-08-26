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Капитан ФК «Ростов» Данил Глебов может перейти в «Спартак»

Капитан ФК «Ростов» Данил Глебов может перейти в «Спартак»
Спортивный директор ФК «Ростов» Алексей Рыскин сообщил корреспонденту «РБ Спорт», что полузащитник Данил Глебов может перейти в московский «Спартак».

По словам Рыскина, «Спартак» интересуется капитаном «Ростова», однако пока стороны не пришли к соглашению.

- Мы хотим сохранить своих лидеров, но если поступит очень достойное предложение, которое устроит и клуб, и игрока, наверное, придётся договариваться, — сказал Рыскин.

По информации СМИ, «Спартак» готов заплатить за Глебова почти один миллиард рублей. Также появилась информация, что «Ростов» готов обменять полузащитника на Руслана Литвинова.

Официальных комментариев от самого игрока или от ФК «Спартак» пока не поступало.
Фото: ФК Ростов
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