Ростовчане запустили салют в разгар беспилотной опасности ночью 8 марта

Ночью 8 марта хлопки салюта напугали жителей Западного в Ростове. Сообщения и видеокадры, на которых запечатлен салют, активно распространяются жителями города в социальных сетях.

Люди выражают обеспокоенность и недоумение по поводу произошедшего, особенно в свете недавних событий и введенных ограничений.

В Ростовской области в настоящее время действует запрет на использование пиротехники. Кроме того, на Дону действует режим беспилотной опасности.
Фото: соцсети
