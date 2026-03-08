Ростовчане запустили салют в разгар беспилотной опасности ночью 8 марта

Фото: соцсети

Ночью 8 марта хлопки салюта напугали жителей Западного в Ростове. Сообщения и видеокадры, на которых запечатлен салют, активно распространяются жителями города в социальных сетях.Люди выражают обеспокоенность и недоумение по поводу произошедшего, особенно в свете недавних событий и введенных ограничений.В Ростовской области в настоящее время действует запрет на использование пиротехники. Кроме того, на Дону действует режим беспилотной опасности.