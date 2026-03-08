Новости
Форелево-осетровое хозяйство в Ростовской области реализуют за 98 млн рублей

В Мартыновском районе Ростовской области ищет нового владельца действующее форелево-осетровое хозяйство. Объект, оцененный в 98 миллионов рублей, был выставлен на продажу в конце февраля. Предприятие предлагает полный цикл производства рыбы, включая мальков, квалифицированный персонал и налаженные каналы сбыта в крупные розничные сети.

На территории площадью 0,25 га расположены четыре цеха, а также 14 га водоемов, оснащенных садками общей площадью 630 кв. м. Максимальная единовременная вместимость садков составляет 15 тонн рыбы. В настоящее время хозяйство заселено молодняком осетра и форели. К концу года планируется реализация товарного осетра и доращивание форели.

В цену 98 млн рублей входит текущий рыбный запас стоимостью свыше 10 млн рублей. Для развития икорного направления потребуются дополнительные инвестиции, оцениваемые до 20 млн рублей.
