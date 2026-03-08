Новости
Асфальт сошел вместе со снегом: ростовчане жалуются на глубокие ямы в городе

Суровая зима оставила свой след на дорогах Ростова-на-Дону, превратив многие улицы в опасные испытания для водителей и пешеходов. Горожане массово жалуются на многочисленные глубокие ямы, которые появились после схода снега и в результате резких перепадов температур.

Проблемные участки дорог зафиксированы в разных районах города. Особое беспокойство вызывают улицы Народного Ополчения, Борко/Пацаева, Волкова и Орбитальная. На Народного Ополчения, например, огромная яма образовалась прямо на пешеходном переходе, создавая угрозу для безопасности.

Жители, обращающиеся на сайт администрации города в раздел "Благоустройства города", описывают дороги как "убитые".

- Невозможно ехать по таким дорогам! Это просто отличный способ убить машину, – гласят сообщения в социальных сетях.

На улице Пацаева, начиная от кольца Борко/Пацаева и в сторону ЖК "Звездный", большие ямы настолько мешают движению, что транспорт движется с большим трудом, провоцируя пробки. Аналогичная ситуация сложилась на улице Волкова, где ямы на въезде во двор дома № 4 создают трудности и для автомобилистов, и для пешеходов. На Орбитальной улице проблемы также не обошли стороной: вокруг люков, по словам горожан, образовались опасные провалы.
Фото: Благоустройство Ростова-на-Дону
