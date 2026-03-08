В Ростовском заповеднике родились четыре диких мустанга

Фото: заповедник Ростовский

В конце февраля на территории заповедника «Ростовского» произошло важное событие – у диких мустангов, обитающих на острове Водном, появились на свет четыре здоровых жеребенка. Об этой приятной новости сообщили сотрудники заповедника, поделившись радостью с широкой общественностью в социальных сетях.Как рассказал заместитель директора по научной работе заповедника «Ростовского» Александр Липкович, хоть лошади и находятся еще в зимней шерсти, наступление весны ознаменовалось появлением молодого потомства. «Лошади пока в хорошем теле, но до зеленой травки еще нужно дожить», – отметил он, подчеркнув, что остров Водный – это не только дом для мустангов, но и целый мир для множества других животных.Донские мустанги – это уникальная популяция, чье существование на острове Водном, расположенном посреди самого соленого озера области – Маныч-Гудило, имеет свою необычную историю.