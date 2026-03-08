Новости
В Ростове-на-Дону разыскивают восьмилетнюю Василису Гайдарову

В Ростове-на-Дону восьмилетняя Василиса Гайдарова пропала без вести. Последний раз девочку видели 8 марта, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Василиса худощавого телосложения, ее рост составляет около 133 сантиметров. У девочки русые волосы и выразительные карие глаза.

В день своего исчезновения Василиса была одета в белую куртку с черным рисунком, темно-зеленые брюки и голубые кроссовки.

Правоохранительные органы и волонтеры ведут активные поиски. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Василисы Гайдаровой, просят срочно связаться по телефону 8 800 700 54 52 или обратиться в ближайший отдел полиции. Любая информация может помочь вернуть ребенка домой.
Фото: Лиза Алерт
