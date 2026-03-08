В Ростове-на-Дону разыскивают восьмилетнюю Василису Гайдарову

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону восьмилетняя Василиса Гайдарова пропала без вести. Последний раз девочку видели 8 марта, с тех пор ее местонахождение неизвестно.Василиса худощавого телосложения, ее рост составляет около 133 сантиметров. У девочки русые волосы и выразительные карие глаза.В день своего исчезновения Василиса была одета в белую куртку с черным рисунком, темно-зеленые брюки и голубые кроссовки.Правоохранительные органы и волонтеры ведут активные поиски. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Василисы Гайдаровой, просят срочно связаться по телефону 8 800 700 54 52 или обратиться в ближайший отдел полиции. Любая информация может помочь вернуть ребенка домой.