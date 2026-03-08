Новости
Главный тренер ФК «Ростов» Джонатан Альба оценил ничью с «Балтикой»

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» со счетом 1:1 в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-лиги (РПЛ), который состоялся в донской столице. Главный тренер ростовчан Джонатан Альба прокомментировал игру подопечных.

Матч начался для хозяев поля с невезения. На исходе первого тайма форвард «Ростова» Умар Сако отправил мяч в ворота «Балтики», однако главный судья после подсказки системы VAR отменил взятие ворот из-за офсайда. Этот эпизод, похоже, сказался на настрое команды: уже через несколько минут, на 40-й минуте, «Балтика» сумела выйти вперед, заработав ценное очко.

- Мы сегодня сделали все, чтобы не проиграть, – подчеркнул Джонатан Альба. – Если бы проиграли, был бы кошмар. Бывает такое в футболе, когда проигрываешь, хотя делаешь все правильно. Сколько моментов у нас было сегодня (заслуживали) как минимум не проиграть.

На вопрос о спорном решении арбитров по поводу отмененного гола Сако главный тренер «Ростова» ответил, что пока не успел детально разобраться в ситуации, но предположил, что решение было принято строго по правилам.
Итог напряженной игры – ничья, 1:1. Следующий матч подопечные Джонатана Альбы проведут 14 марта против московского «Динамо» на домашнем стадионе «Ростов Арена».
Фото: ФК Ростов
