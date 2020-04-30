Три игрока покинули хоккейный клуб «Ростов»

Хоккейный клуб «Ростов» покинули защитники Михаил Степанов, Александр Родионов и нападающий Егор Кузьменко. Спортсмены ушли по истечении контрактов, сообщили в пресс-службе донской команды.Хоккеисты продолжат свою карьеру в других клубах. «Ростов» продлевать с ними контракты не планирует.Дольше всех из тройки выбывших за клуб донского региона играл 24-летний Михаил Степанов. Выступать за «красно-белых» он начал с декабря 2018 года. По итогам сезона-2018/2020 стал чемпионом Первенства ВХЛ. На счету защитника – 75 матчей и 16 очков.24-летний Александр Родионов пришел в «Ростов» в сезоне-2019/2020 и успел забросить три шайбы в ворота противников за 25 встреч. Весь следующий год хоккеист будет играть за красноярский клуб «Сокол».21-летний Егор Кузьменко присоединился к «кондорам» в середине 2019 года и был самым молодым полевым игроком команды. В 48 играх он забросил две удачные шайбы. За сезон Егора не раз признавали лучшим игроком ХК «Ростов».