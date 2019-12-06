Хоккеист «Ростова» Кузьменко стал лучшим игроком выездной серии
Болельщики хоккейного клуба «Ростов» выбрали лучшего игрока выездной серии матчей. Больше всего голосов набрал 20-летний нападающий Егор Кузьменко, записавший на свой счёт два ассистентских балла, сообщили в пресс-службе «кондоров».
Кузьменко является воспитанником московской школы хоккея. Профессиональную карьеру он начал в сезоне-2016/2017 в молодёжном составе «Спартака». Через три года спортсмен перешёл «Ростов», начал играть за «кондоров» в конце межсезонья-2019/2020.