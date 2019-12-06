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Хоккеист «Ростова» Кузьменко стал лучшим игроком выездной серии

Хоккеист «Ростова» Кузьменко стал лучшим игроком выездной серии
Болельщики хоккейного клуба «Ростов» выбрали лучшего игрока выездной серии матчей. Больше всего голосов набрал 20-летний нападающий Егор Кузьменко, записавший на свой счёт два ассистентских балла, сообщили в пресс-службе «кондоров».

Кузьменко является воспитанником московской школы хоккея. Профессиональную карьеру он начал в сезоне-2016/2017 в молодёжном составе «Спартака». Через три года спортсмен перешёл «Ростов», начал играть за «кондоров» в конце межсезонья-2019/2020.

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