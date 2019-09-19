Из ХК «Ростов» уйдут нападающий и два защитника



Хоккейный клуб «Ростов» покидают три спортсмена. Из команды уйдут нападающий Григорий Егоров, защитники Артём Шулёв и Никита Глотов. В пресс-службе «кондоров» рассказали, что контракты оказались расторгнуты по соглашению сторон.



Никита Глотов выступал за «красно-белых» с января 2018 года. На его счету – 65 матчей и пять заброшенных шайб.



Во всех играх межсезонья принимал участие Артём Шулёв. Он выходил на лёд 58 раз и забросил семь шайб.



Нападающий Григорий Егоров выступил только в матче ВХЛ – Кубке Шёлкового пути. Перед началом игрового сезона ему принадлежали две шайбы и одна голевая передача.