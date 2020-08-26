Гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил «Ставрополье» на своем поле

В рамках первого домашнего матча нового сезона ГК «Ростов-Дон» победил «Ставрополье». Команды встретились во Дворце спорта 27 августа в 19:30.С выходом клубов на поле началась настоящая битва, но с явным преимуществом донских красавиц. «Ставрополье» забивало красивые голы, однако ростовские гандболистки делали это яростней. Левая крайняя Полина Кузнецова не на шутку разбушевалась и принесла «Ростов-Дону» аж семь очков за матч, став одним из лучших бомбардиров встречи. Первый тайм закончился с перевесом голов в сторону хозяев поля.Во втором тайме с новой стороны показали себя новички. Молодая разыгрывающая Грас Заади забила свой первый гол в составе ростовской команды, а затем принесла еще два очка. Правая крайняя Валерия Собкало и левая крайняя Александра Смирнова результативно показали себя как в защите, так и в атаке. Не обрадовала болельщиков своим выходом на поле звезда «Ростов-Дона» и правая полусредняя Анна Вяхирева. Но с ее поддержкой ростовские красавицы заполучили победу со счетом 38:28.Следующий матч состоится 2 сентября в рамках Суперкубка России. Там донская команда встретится с ЦСКА.