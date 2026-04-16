Посетителей донского парка «Лога» напугали падающие с крыши котята

Устроившая на крыше кошка в парке «Лога» напугала посетителей парка. Необычную историю рассказали сотрудники зоосада в соцсетях.

Животное забралось на крышу и начались роды. Один за другим котята появились на свет и начали падать на землю. К счастью, обошлось без происшествий, но посетители были по-настоящему удивлены. Они словили четыре хвостика.

Одного из них уже забрали домой. Еще четверо нуждаются в хозяевах. Теперь желающие обрести нового друга могут забрать к себе пушистика.
Фото: парк «Лога»
Еще по теме:

