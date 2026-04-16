В Ростове-на-Дону установили второй сказочный арт-объект из старого дерева

В Ростове-на-Дону установили второй сказочный арт-объект из старого дерева
В Ростове-на-Дону установили второй арт-объект из старого дерева. Кадрами поделились читатели DonDay.

16 апреля специалисты завершили работу над скульптурой, вдохновленной строками «У лукоморья дуб зелёный» из поэмы «Руслан и Людмила». На дереве вырезали «учёного кота», а вокруг дуба — «золотую цепь».

Первый подобный объект находится у дома №128. Он изображает золотую рыбку и рыбака и основан на «Сказке о рыбаке и рыбке».

Идею создания арт-объектов из старых деревьев предложил глава города Александр Скрябин. Он отметил, что если ростовчане поддержат эту инициативу, она будет реализована в большем масштабе.
Фото: Дондей
