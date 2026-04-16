Ростовские «Россети» не смогли оспорить штраф за завышенную плату за подключение

Арбитражный суд Ростовской области оставил в силе решение УФАС о штрафе в 600 тысяч рублей для ПАО «Россети Юг». Компания пыталась оспорить наложенное наказание, но суд признал действия антимонопольного органа законными.Дело касается договора на технологическое присоединение к электрическим сетям, заключенного в прошлом году между жительницей региона Евгенией Козловой и «Росcети Юг». По словам заявительницы, компания необоснованно завысила стоимость услуги, выставив счет на более чем 3,236 миллиона рублей.Проведенная УФАС проверка выявила нарушения: в расчет платы за подключение были включены расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства, что является неправомерным. В результате антимонопольный орган назначил «Росcети Юг» штраф в размере 600 тысяч рублей.Компания обжаловала это решение в суде, однако арбитраж подтвердил законность действий УФАС. Таким образом, ПАО «Россети Юг» признано виновным в нарушении антимонопольного законодательства, а штраф остался в силе.Кроме того, суд обязал сетевую организацию заключить договор с заявителем, соблюдая все установленные правила и технические возможности, а также запретил требовать предоставления документов, не предусмотренных Правилами технологического присоединения.