Виталий Кафанов стал старшим тренером «Ростова»



Виталия Кафанова официально приняли в штаб футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщили 6 марта в пресс-службе «жёлто-синих».

Накануне стало известно, что специалист ушёл из «Рубина», где был тренером вратарей. В тот же день президент «Ростова» предложил ему вступить в клуб. Теперь стало известно, что Кафанов официально принял предложение.



Свою карьеру тренера Виталий начал в 2001 году в смоленском «Кристалле». Через год его пригласили в казанский «Рубин», где он работал до 2014 года. Затем он до 2017-го тренировал спортсменов «Ростова». В 2017-м вернулся в Казань, где работал до 5 марта 2019 года.