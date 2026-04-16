Николай Басков и Сергей Лазарев приехали в Ростов для отбора участников шоу талантов

Знаменитые российские артисты Сергей Лазарев и Николай Басков прибыли в Ростов-на-Дону с особой миссией – найти новых ярких исполнителей для следующего сезона популярного музыкального проекта «Ну-ка, все вместе!». Город ожидает притока одаренных вокалистов, стремящихся попасть на большую сцену.

Прослушивания проходят в стенах Ростовского областного дома народного творчества. Популярность события подтверждают публикации Сергея Лазарева в его социальных сетях. Артист делится кадрами, сделанными на фоне знаковых ростовских достопримечательностей, таких как памятник «Тачанка» и стела «Ростов-на-Дону — город воинской славы», демонстрируя, что кастинг уже в самом разгаре и набирает обороты.

Организаторы шоу подчеркивают, что принять участие в прослушивании могут все желающие вокалисты, которым уже исполнилось 14 лет. Основное условие – за отведенные полторы минуты продемонстрировать судьям такое мастерство и харизму, чтобы их талант не вызвал никаких сомнений.

Помимо Ростова, кастинг пройдет во Владикавказе, Казани, Самаре и Перми.
Фото: соцсети Сергей Лазарев
