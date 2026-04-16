В Ростовской области желтый уровень погодной опасности продлили до 18 апреля

В Ростовской области желтый уровень погодной опасности продлили до 18 апреля. Об этом свидетельствуют показатели специалистов Гидрометцентра.

Желтый уровень погодной опасности говорит о том, что погодные явления несут потенциальную опасность. Так, синоптики предупреждают о тумане. Белая дымка прогнозируется с вечера 16 апреля до утра 17 апреля.

Помимо этого, специалисты сообщают о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду. Период предупреждения будет действовать с утра до вечера 18 апреля.

Также в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков. При этом уровне погода опасна. Вероятны стихийные бедствия и нанесение ущерба. Пониженная температура будет наблюдаться ночью и утром 17 апреля. В этот период температура опустится до -3 градусов.

Во время непогоды жителям рекомендуется быть особенно внимательными на улице. Водителям нужно снижать скорость, увеличивать дистанцию, а также не совершать резких маневров.
Фото: Гидрометцентр России
