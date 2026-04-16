С Дмитрием Дибровым расторгли контракт и потребовали 6 млн рублей компенсации из-за скандала с расстегнутой ширинкой

Фото: соцсети

Рекламный контракт с ростовским телеведущим Дмитрием Дибровым был расторгнут самарским юридическим сервисом из-за скандала, связанного с расстегнутой ширинкой. Компания потребовала возместить ущерб в размере шести миллионов рублей.Иск был подан в Арбитражный суд Москвы в начале года, а заседания начались в марте. Самарская компания хотела получить от Дмитрия Диброва компенсацию за ущерб репутации.Как сообщает «СтарХит», Дмитрий Дибров обратился за помощью к адвокату Александру Добровинскому. Благодаря его усилиям суд Москвы отказал в удовлетворении иска компании из Самары.– Я поздравляю с победой Диму и желаю всем недругам, которые разглядывают что-то на просторах Интернета, искать расстегнутые брюки не у моих клиентов, — заявил Добровинский.Скандальное видео с телеведущим стало достоянием общественности 10 ноября. На кадрах видно, как Дмитрий Дибров выходит из машины с расстегнутой ширинкой, сопровождаемый неизвестной девушкой. Инцидент вызвал широкий резонанс. Некоторые коллеги шоумена предпочли не комментировать ситуацию, в то время как другие выразили ему поддержку. Близкие Дмитрия Диброва отметили, что это событие негативно сказалось на его репутации и эмоциональном состоянии.