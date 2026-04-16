Ростовчане пожаловались на разбитые переходы на Пушкинской
Ростовчане пожаловались на разбитые переходы на улице Пушкинской. Снимки появились 15 апреля в социальных сетях.
На фото видно несколько «зебр» на пересечении Пушкинской и переулка Семашко. Покрытие на переходах местами разрушилось, фрагменты плитки отсутствуют. В некоторых местах заметна осыпавшаяся плитка.
Разметка на переходах тоже заметно износилась. Она поблекла и местами почти исчезла.
Горожане удивляются, почему на одной из самых известных улиц города переходы находятся в таком состоянии. Жители надеются, что проблемные участки приведут в порядок до начала летнего сезона.