Ростовчане пожаловались на разбитые переходы на Пушкинской

Ростовчане пожаловались на разбитые переходы на улице Пушкинской. Снимки появились 15 апреля в социальных сетях.

На фото видно несколько «зебр» на пересечении Пушкинской и переулка Семашко. Покрытие на переходах местами разрушилось, фрагменты плитки отсутствуют. В некоторых местах заметна осыпавшаяся плитка.

- Обула каблуки в солнечную погоду. Решили прогуляться с мужем по центру города, по Пушкинской. Пока переходили «зебру», я пару раз чуть не упала. На этих переходах даже в обычной обуви можно засмотреться и споткнуться о бугристую поверхность, - поделилась местная жительницу.


Разметка на переходах тоже заметно износилась. Она поблекла и местами почти исчезла.

Горожане удивляются, почему на одной из самых известных улиц города переходы находятся в таком состоянии. Жители надеются, что проблемные участки приведут в порядок до начала летнего сезона.
Фото: Дондей
