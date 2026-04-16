В Ростовской области для беременных женщин, которые болеют сахарным диабетом, закупят датчики мониторинга

В Ростовской области для беременных женщин, болеющих сахарным диабетом, закупят датчики для мониторинга уровня глюкозы в крови. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 15 апреля.Сумма контракта составляет 20,8 миллиона рублей. Его заказчиком является Министерство здравоохранения Ростовской области. Финансирование закупки будет осуществляться за счёт областного бюджета.Согласно документу, 1 872 пациентам потребуется 6 240 комплектов датчиков. Среди них указаны такие модели, как система непрерывного мониторинга глюкозы Lumiflex Linx / Х1/ Hematonix / iCan i3 CGM и система Flash мониторинга глюкозы FreeStyleLibre 2.Датчики предназначены для беременных женщин с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов; с моногенными формами сахарного диабета; с гестационным сахарным диабетом.Подрядчика выберут 27 апреля. Поставка датчиков должна быть завершена до 24 сентября.По последним данным, на конец 2025 года в Ростовской области зарегистрированы 81 385 пациентов с сахарным диабетом. Во всём мире насчитывается около 200 миллионов случаев заболевания сахарным диабетом, однако реальное количество больных примерно в два раза выше. Заболеваемость ежегодно возрастает на 5–7% в разных странах.