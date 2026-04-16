В Ростовской области для беременных женщин, которые болеют сахарным диабетом, закупят датчики мониторинга
В Ростовской области для беременных женщин, болеющих сахарным диабетом, закупят датчики для мониторинга уровня глюкозы в крови. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 15 апреля.
Сумма контракта составляет 20,8 миллиона рублей. Его заказчиком является Министерство здравоохранения Ростовской области. Финансирование закупки будет осуществляться за счёт областного бюджета.
Согласно документу, 1 872 пациентам потребуется 6 240 комплектов датчиков. Среди них указаны такие модели, как система непрерывного мониторинга глюкозы Lumiflex Linx / Х1/ Hematonix / iCan i3 CGM и система Flash мониторинга глюкозы FreeStyleLibre 2.
Датчики предназначены для беременных женщин с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов; с моногенными формами сахарного диабета; с гестационным сахарным диабетом.
Подрядчика выберут 27 апреля. Поставка датчиков должна быть завершена до 24 сентября.
По последним данным, на конец 2025 года в Ростовской области зарегистрированы 81 385 пациентов с сахарным диабетом. Во всём мире насчитывается около 200 миллионов случаев заболевания сахарным диабетом, однако реальное количество больных примерно в два раза выше. Заболеваемость ежегодно возрастает на 5–7% в разных странах.