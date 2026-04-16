Пробка в 10 километров сковала движение на М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка в несколько километров. Затор образовался вечером 16 апреля.

Движение оказалось затруднено под Красным Сулином. Дорожный трафик оказался перегружен практически на 10 километров. Транспорт едет с минимальной скоростью от хутора Малая Гнилуша до хутора Пролетарка.

Причиной пробки стала выгрузка бетонных балок для строительства железнодорожного моста. Как уточнили в ГАИ по региону, в связи с этим правая полоса движения временно закрыта.

Автовладельцев просят учитывать ситуацию на проезжей части при планировании маршрута. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию и требования дорожных знаков.
Фото: Яндекс Карты
