В Ростовской области предприятию запретили вывоз зерна без специальных сертификатов

Фото: Donday

В Ростовской области ИП запретили вывозить зерновую продукцию из карантинной фитосанитарной зоны без обязательных специальных сертификатов. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.По данным ведомства, начиная с 2023 года, предприниматель регулярно нарушал установленные правила, вывозя зерно из зоны, подпадающей под карантинные фитосанитарные мероприятия. Закон предусматривает, что такая продукция может перемещаться только при наличии соответствующих сертификатов, выдаваемых после проведения специальных исследований. Эти исследования подтверждают отсутствие в продукции вредителей и болезней.Однако бизнесмен игнорировал эти требования, не оформляя необходимые документы при каждой перевозке. Только за 2025 год им было вывезено более 9,6 тысяч тонн зерна без должного фитосанитарного контроля.Россельхознадзор неоднократно направлял предпринимателю предостережения о недопустимости нарушения законодательства, однако меры по устранению выявленных несоответствий не последовали. В связи с этим надзорное ведомство было вынуждено обратиться в суд.В апреле текущего года суд удовлетворил требования Россельхознадзора, запретив предпринимателю дальнейший вывоз зерна из карантинной зоны без получения соответствующих фитосанитарных сертификатов до момента отмены карантинных мер.