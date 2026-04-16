Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители Левенцовки в Ростове пожаловались на постоянные аварии из-за отсутствия светофора

Жительница Ростова-на-Дону Елена пожаловалась на частые аварии на перекрестке улиц Еременко и Жданова. Ростовчанка уверена, для решения проблемы достаточно включить уже установленный там светофор.

Путь Елены на работу проложен через этот перекресток. По ее словам, аварии на данном участке дороге являются обычным делом. Водителям сложно сориентироваться в правилах движения из-за выключенного светофора. Ситуацию усложняет ливневка на Жданова. В результате происходят столкновения машин.

Выходом из ситуации, по мнению Елены, является включение светофора. Он был установлен еще при планировании скоростного трамвая. Неравнодушная жительница города обращалась с проблемой в администрацию. Однако там ей ответили, что регулятор движения был установлен для организации движения трамвая. Но соглашение о его запуске было расторгнуто, а светофор продолжает стоять без дела.
Фото: Дондей.
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика