Жители Левенцовки в Ростове пожаловались на постоянные аварии из-за отсутствия светофора

Жительница Ростова-на-Дону Елена пожаловалась на частые аварии на перекрестке улиц Еременко и Жданова. Ростовчанка уверена, для решения проблемы достаточно включить уже установленный там светофор.Путь Елены на работу проложен через этот перекресток. По ее словам, аварии на данном участке дороге являются обычным делом. Водителям сложно сориентироваться в правилах движения из-за выключенного светофора. Ситуацию усложняет ливневка на Жданова. В результате происходят столкновения машин.Выходом из ситуации, по мнению Елены, является включение светофора. Он был установлен еще при планировании скоростного трамвая. Неравнодушная жительница города обращалась с проблемой в администрацию. Однако там ей ответили, что регулятор движения был установлен для организации движения трамвая. Но соглашение о его запуске было расторгнуто, а светофор продолжает стоять без дела.