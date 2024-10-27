Тренер «Ростова» Валерий Карпин задумался об отставке после поражения от «Ахмата»

Фото: соцсцети.

Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов», выразил сомнения относительно своего будущего в команде после поражения от «Ахмата» со счетом 3:2. Этот проигрыш стал седьмым для команды в текущем сезоне и вызвал бурную реакцию болельщиков.Матч состоялся 26 октября на стадионе «Ростов Арена». После игры Карпин поделился своими мыслями о возможном уходе из команды. Он отметил, что подобные размышления посещают его, но не связаны с результатами команды.- Я предпочитаю промолчать, чтобы избежать ситуаций, подобных той, в которой оказался Андреев, — заявил Карпин в интервью «Матч ТВ».Болельщики «Ростова» выразили недовольство по поводу результатов команды. Они раскритиковали тренерский штаб и заметили отсутствие конкретных шагов для улучшения ситуации.- Снова интервью ни о чем. Все виноваты, кроме тренера... Ничего нового, эгоизм зашкаливает, — комментируют болельщики пресс-конференцию.