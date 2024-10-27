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Тренер «Ростова» Валерий Карпин задумался об отставке после поражения от «Ахмата»

Тренер «Ростова» Валерий Карпин задумался об отставке после поражения от «Ахмата»
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов», выразил сомнения относительно своего будущего в команде после поражения от «Ахмата» со счетом 3:2. Этот проигрыш стал седьмым для команды в текущем сезоне и вызвал бурную реакцию болельщиков.

Матч состоялся 26 октября на стадионе «Ростов Арена». После игры Карпин поделился своими мыслями о возможном уходе из команды. Он отметил, что подобные размышления посещают его, но не связаны с результатами команды.

- Я предпочитаю промолчать, чтобы избежать ситуаций, подобных той, в которой оказался Андреев, — заявил Карпин в интервью «Матч ТВ».

Болельщики «Ростова» выразили недовольство по поводу результатов команды. Они раскритиковали тренерский штаб и заметили отсутствие конкретных шагов для улучшения ситуации.

- Снова интервью ни о чем. Все виноваты, кроме тренера... Ничего нового, эгоизм зашкаливает, — комментируют болельщики пресс-конференцию.
Фото: соцсцети.
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