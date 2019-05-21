Тимофея Калачева признали лучшим игроком в матче с «Зенитом»



Тимофея Калачева признали лучшим игроком в матче с питерским «Зенитом». Такой выбор сделали болельщики в голосовании на официальном сайте донского клуба.



37-летний спортсмен давно завоевал любовь фанатов «желто-синих» и стал лучшим среди футболистов основного состава. По итогам голосования он набрал 4,41 балла из пяти. Следом за ним идет Элдор Шомуродов с результатом 4.02 балла. Третье место забрал полузащитник Бактиер Зайнутдинов.



Стоит отметить, что Калачев провел свой последний матч. Скорее всего «номер 2» станет тренером.