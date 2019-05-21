Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Тимофея Калачева признали лучшим игроком в матче с «Зенитом»

Тимофея Калачева признали лучшим игроком в матче с «Зенитом»
Тимофея Калачева признали лучшим игроком в матче с питерским «Зенитом». Такой выбор сделали болельщики в голосовании на официальном сайте донского клуба.

37-летний спортсмен давно завоевал любовь фанатов «желто-синих» и стал лучшим среди футболистов основного состава. По итогам голосования он набрал 4,41 балла из пяти. Следом за ним идет Элдор Шомуродов с результатом 4.02 балла. Третье место забрал полузащитник Бактиер Зайнутдинов.

Стоит отметить, что Калачев провел свой последний матч. Скорее всего «номер 2» станет тренером.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.