Фото: Дондей

Полиция Ростова расследует кражу 20 тысяч тюльпанов тюльпанов на сумму один миллион рублей. Об этом сообщили в МВД по Омской области.Инцидент зафиксирован накануне. Омский бизнесмен заказал у проверенного поставщика из Краснодара 20 тысяч весенних цветов. Сумма сделки составила один миллион рублей. Чтобы доставить товар, мужчина разместил объявление на сайте грузоперевозок. Вскоре ему позвонил неизвестный и предложил свои услуги. Однако в оговоренное время фура так и не прибыла в Омск, а водитель перестал выходить на связь. В итоге предприниматель был вынужден обратиться в полицию.Как оказалось, цветы со склада все же были вывезены и проданы за 700 тысяч предпринимателю из Ростова-на-Дону.В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются личности фигурантов дела.