ГАИ Ростовской области переходит на усиленный режим на выходных в честь 8 Марта

Фото: Donday

В связи с предстоящими длинными выходными, посвященными Международному женскому дню, Госавтоинспекция Ростовской области переходит на усиленный режим несения службы. Специальные меры направлены на минимизацию рисков дорожно-транспортных происшествий и обеспечение максимальной безопасности на дорогах региона.Патрули ГАИ будут работать в усиленном режиме с 6 по 9 марта. Это связано с тем, что в 2026 году Международный женский день выпадает на воскресенье, что обеспечит ростовчанам и жителям области продолжительные выходные с 7 по 9 марта.В предпраздничные и праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделят контролю за соблюдением скоростного режима, правилами перевозки пассажиров, а также состоянием водителей.Данные меры предпринимаются в связи с ожидаемым увеличением транспортной активности в выходные дни. Цель усиленного контроля – предотвращение ДТП и поддержание общественного порядка на дорогах.Участникам дорожного движения рекомендуется проявлять повышенную внимательность и строго соблюдать Правила дорожного движения.