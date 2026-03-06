Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

ГАИ Ростовской области переходит на усиленный режим на выходных в честь 8 Марта

ГАИ Ростовской области переходит на усиленный режим на выходных в честь 8 Марта

В связи с предстоящими длинными выходными, посвященными Международному женскому дню, Госавтоинспекция Ростовской области переходит на усиленный режим несения службы. Специальные меры направлены на минимизацию рисков дорожно-транспортных происшествий и обеспечение максимальной безопасности на дорогах региона.

Патрули ГАИ будут работать в усиленном режиме с 6 по 9 марта. Это связано с тем, что в 2026 году Международный женский день выпадает на воскресенье, что обеспечит ростовчанам и жителям области продолжительные выходные с 7 по 9 марта.

В предпраздничные и праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделят контролю за соблюдением скоростного режима, правилами перевозки пассажиров, а также состоянием водителей.

Данные меры предпринимаются в связи с ожидаемым увеличением транспортной активности в выходные дни. Цель усиленного контроля – предотвращение ДТП и поддержание общественного порядка на дорогах.

Участникам дорожного движения рекомендуется проявлять повышенную внимательность и строго соблюдать Правила дорожного движения.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика