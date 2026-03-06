Новости
В Ростове при пожаре погиб мужчина и пострадала пенсионерка

6 марта в Ростове в многоквартирном доме на улице Беляева случился пожар, в результате которого погиб 35-летний мужчина.

Возгорание произошло рано утром. Соседи вызвали пожарных. Во время ликвидации огня спасатели обнаружили двух пострадавших: 35-летнего мужчину и его 65-летнюю мать.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, мужчина скончался по дороге в больницу. Женщину, отравившуюся угарным газом, доставили в медицинское учреждение.

Специалисты МЧС установили, что пожар возник в результате поджога.
Фото: ГУ МЧС РО
