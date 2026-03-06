Новости
Автовладельцев Ростовской области предупредили о снегопаде на трассе М-4

Автовладельцев Ростовской области предупредили о снегопаде на трассе М-4
Автовладельцев Ростовской области предупредили о снегопаде на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщили в пресс-службе Автодор.

По прогнозам метеорологов, зимние осадки будут наблюдаться на автодороге до конца дня 6 марта. Также трасса будет заметена снегом в Московской и Тульской областях, а также Краснодарском крае.

Водителей призывают быть предельно внимательными на дороге. При осадках важно увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и следить за сообщениями на информационных табло.
Фото: Автодор
