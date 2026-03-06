В Ростове изымут землю и квартиры двух аварийных домов для муниципальных нужд

Фото: Яндекс.Карты

Администрация Ростова-на-Дону приняла решение об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и квартир в двух многоквартирных домах, признанных аварийными. Соответствующие постановления подписал первый заместитель главы администрации города Тарас Дядьков. Под изъятие попадут дома по улицам Казахской, 21, и 29-й линии, 72/23А.Администрация Ростова намерена сначала определить рыночную стоимость изымаемого имущества, а затем заключить с собственниками соглашения о его изъятии. В случае, если договоренности не будут достигнуты, правовое управление администрации города подготовит и подаст исковые заявления в суд.Так, 65-летний дом на Казахской, 21, столкнулся с серьезными проблемами четыре года назад, когда в здании появились трещины. Несмотря на проведенный в 2021 году капитальный ремонт фасада управляющей компанией, ситуация лишь усугубилась. Летом 2025 года дом был официально признан аварийным и подлежащим сносу.Согласно постановлению, собственники помещений не выполнили предписание о сносе зданий в установленный срок, что стало основанием для начала процедуры изъятия. В собственность муниципалитета перейдут земельный участок площадью 654 квадратных метра и все 16 квартир дома, площадью от 42,1 до 42,4 квадратных метров.Аналогичная участь постигла двухэтажный дом на 29-й линии, 72/23А. Здание, построенное в 1917 году, было признано аварийным летом прошлого года. Неисполнение собственниками требования о сносе в установленные сроки также послужило основанием для процедуры изъятия. Планируется изъять земельный участок площадью 993 квадратных метра и пять квартир.