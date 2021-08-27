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Спортсмен из Новочеркасска завоевал золото на Паралимпиаде

Спортсмен из Новочеркасска завоевал золото на Паралимпиаде

Спортсмен из Новочеркасска Владимир Свиридов завоевал золото на Паралимпиаде в Токио-2020. Соревнования по толканию ядра среди людей, страдающих от церебрального паралича, состоялись 30 августа.

Владимир Свиридов занимается толканием ядра с 2012 года. За свою карьеру он неоднократно завоевывал медали на международных соревнованиях и ставил мировые рекорды. В этом году он смог победить самого себя, бросив ядро на 16,67 метра. Это на 35 сантиметров больше и личного рекорда, и мирового.

За выдающиеся успехи в спорте спортсмен награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, он заслуженный мастер спорта России.

Фото: paralympic.org

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