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На Паралимпиаде в Токио 17-летний пловец из Ростовской области завоевал бронзу

На Паралимпиаде в Токио 17-летний пловец из Ростовской области завоевал бронзу

На Паралимпиаде в Токио 17-летний пловец Владимир Сотников из Ростовской области завоевал бронзу. Соревнования между спортсменами с нарушениями зрения прошли 26 августа.

Житель Шахт преодолел стометровку на спине за 59,86 секунды. До второго результата Владимиру не хватило 0,16 секунды. Первое место с результатом 56,36 секунды занял белорус Игорь Бокий.

В свои 17 лет житель Шахт является чемпионом России. На Паралимпиаде он выступал впервые.

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