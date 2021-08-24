На Паралимпиаде в Токио 17-летний пловец из Ростовской области завоевал бронзу
На Паралимпиаде в Токио 17-летний пловец Владимир Сотников из Ростовской области завоевал бронзу. Соревнования между спортсменами с нарушениями зрения прошли 26 августа.
Житель Шахт преодолел стометровку на спине за 59,86 секунды. До второго результата Владимиру не хватило 0,16 секунды. Первое место с результатом 56,36 секунды занял белорус Игорь Бокий.
В свои 17 лет житель Шахт является чемпионом России. На Паралимпиаде он выступал впервые.