Ростовский гимнаст Никита Нагорный завоевал золото на Олимпиаде в Токио

Ростовчанин Никита Нагорный завоевал золото в лёгкой гимнастике на Олимпиаде Токио-2020. Соревнования прошли 26 июля.Как известно, атлеты бились в командном зачёте. Россию представляли Никита Нагорный, Денис Аблязин, Артур Далалаян и Давид Белявский. Наши атлеты шли с китайцами и японцами буквально нос в нос. У обеих команд были ошибки, заступы и прочие последствия колоссального волнения.В итоге Россия уступала. Исход соревнований решил Никита Нагорный. Ростовчанин выступал в вольной категории. На большом ковре ему надо было сделать максимально чисто и красиво столько акробатических трюков, сколько возможно. Спортсмен выложился на все 100%, чем и заработал для сборной золото.Россия вышла победителем с результатом 262,5 балла. Сборная Японии уступила всего в чуть больше чем 1/100 балла, они набрали 262,397 очка. Третье место заняла сборная Китая с 261,894 балла. Следующий этап начнётся 1 августа. Сначала Никита вновь выступит в вольных упражнениях, на следующий день его ждут опорный прыжок, а 3 августа – упражнения на перекладине.Как ранее сообщал Ростов.ру, Никита Нагорный - один из самых известных российских легкоатлетов. К 18 годам парень стал чемпионом Европы в опорном прыжке. Через год Никите вручили орден «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени за высокие спортивные достижения на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Ростовчанин неоднократно побеждал в европейских и международных соревнованиях, а в 2020 году стал человеком года по версии GQ.Напомним, Олимпиада в Токио-2020 началась 23 июля. Перенос международных соревнований был связан с пандемией коронавируса.