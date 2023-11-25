«СКА Ростов» завершил год на втором месте

Фото: СКА Ростов.

В последнем матче календарного года ростовчане принимали махачкалинское «Динамо-2».Несмотря на проливной дождь и размокшее поле, команды выдали содержательную игру с обилием острых моментов. В первом тайме коллективы ближе к перерыву обменялись голами. Счёт открыл армеец Павел Соломатин, а за гостей через три минуты отличился Магомед Насибов – 1:1. Во второй части встречи СКА повёл в счёте после мяча Романа Романова, но вновь Насибов сравнял цифры на табло. В последние минут 15-20 газон стадиона совсем потерял футбольный вид, и игра свелась к дальним забросам и бесконечной борьбе за верховые мячи. Итог – боевая ничья, 2:2.В остальных встречах игрового дня в дивизионе «Б» «Спартак-Нальчик» победил «Динамо» (Ставрополь) – 2:1, «Севастополь» разделил очки с «Победой» (Хасавюрт) – 0:0, а «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) разгромил «Аланию-2» (Владикавказ) – 4:1. Этап чемпионата окончен. В группе «1Б» СКА занял вторую строчку из 8 клубов.