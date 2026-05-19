Домашние матчи ФК «Ростов» в сезоне РПЛ-2025/26 оказались на 8-м месте по посещаемости

Домашние матчи ФК «Ростов» в сезоне РПЛ-2025/26 оказались на восьмом месте по посещаемости. Это подтверждает анализ футбольных данных.На игры донской команды в среднем приходили 12,4 тысячи зрителей, что составляло 44% от вместимости стадиона. Отмечается снижение числа болельщиков по сравнению с предыдущим сезоном — в среднем на 1,9 тысячи человек меньше. Многие связывают это с тем, что игра «Ростова» стала менее зрелищной и интересной для зрителей, что привело к снижению интереса к посещению матчей.Лидером по посещаемости домашних матчей стал «Зенит», привлекая в среднем 37,7 тысячи зрителей. По уровню заполняемости стадиона первенство занял «Краснодар», который обеспечивал посещаемость на уровне 89%.