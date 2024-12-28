С Никиты Нагорного сняли статус кандидата в сборную России на 2025 год

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Кандидатура ростовского гимнаста Никиты Нагорного была исключена из списка спортсменов, которые могут участвовать в сборной России. Эта информация была опубликована на официальном сайте Федерации гимнастики России (ФГР).ФГР представила список тренеров, специалистов и спортсменов, которые представлены в основных, юношеских и резервных составах как кандидаты на участие в 2025 году. При этом имя Нагорного отсутствует в этих перечнях.Стоит отметить, что ранее сам Никита сообщил, что не стал оформлять статус нейтрального атлета. Он пояснил своё решение тем, что сейчас не имеет возможности полноценно тренироваться из-за значительных объемов работы в Федерации. Напоминаем, что в октябре Никита Нагорный был назначен главой комитета по развитию спортивной гимнастики в ФГР.Напомним, что 27-летний Нагорный завоевал золотую медаль на Олимпийских играх, а также стал серебряным призёром Олимпиады.