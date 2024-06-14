Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Никита Нагорный проиграл в вольных упражнениях на Играх БРИКС

Никита Нагорный проиграл в вольных упражнениях на Играх БРИКС
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный получил серебро в вольных упражнениях на Играх БРИКС. Спортсмен завоевал второе место со счетом в 14,133 балла. Спортивное мероприятие проходит в Казани с 12 по 23 июня. Информацию об этом сообщил «Чемпионат».

Первое место завоевал белорус Егор Шарамков (14,933 баллов), а третье - Ярослав Крутов со счетом в 13,966 баллов.

Как ранее сообщал Никита Нагорный, выступить он хотел достойно. Цели получить определенное количество наград у него не было.





Фото: соцсети Никиты Нагорного.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.