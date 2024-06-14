Никита Нагорный проиграл в вольных упражнениях на Играх БРИКС

Фото: соцсети Никиты Нагорного.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный получил серебро в вольных упражнениях на Играх БРИКС. Спортсмен завоевал второе место со счетом в 14,133 балла. Спортивное мероприятие проходит в Казани с 12 по 23 июня. Информацию об этом сообщил «Чемпионат».Первое место завоевал белорус Егор Шарамков (14,933 баллов), а третье - Ярослав Крутов со счетом в 13,966 баллов.Как ранее сообщал Никита Нагорный, выступить он хотел достойно. Цели получить определенное количество наград у него не было.