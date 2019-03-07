Ростовчанин завоевал золото на чемпионате России по спортивной гимнастике

Ростовчанин завоевал золото на чемпионате России по спортивной гимнастике



Ростовчанин завоевал золотую медаль на чемпионате России по спортивной гимнастике. Соревнования стартовали в Пензе 8 марта и продолжатся до 10 марта. Информацию об этом передает Федерация спортивной гимнастики.



Сообщается, что в первый день чемпионата прошли соревнования между мужчинами в личном многоборье. Свои силы показали десятки спортсменов со всей страны. Донскую столицу представил 22-летний Никита Нагорный.



Ростовчанин допустил незначительные ошибки, совершая упражнения на брусьях и коне. Это не помешало Нагорному обойти соперников с большим отрывом. Он набрать самый высокий балл – 173, 296. Обладателем серебряной медали стал Владислав Поляшов с результатом 166,73 балла. На третьем месте оказался Никита Игнатьев с 165,23 балла.



Это не первая победа Никиты Нагорного. В 2018 году на чемпионате мира он стал бронзовым призером в личном многоборье и серебряным – в командных состязаниях.