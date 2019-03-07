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Ростовчанин завоевал золото на чемпионате России по спортивной гимнастике

Ростовчанин завоевал золото на чемпионате России по спортивной гимнастике
Ростовчанин завоевал золото на чемпионате России по спортивной гимнастике
Ростовчанин завоевал золотую медаль на чемпионате России по спортивной гимнастике. Соревнования стартовали в Пензе 8 марта и продолжатся до 10 марта. Информацию об этом передает Федерация спортивной гимнастики.

Сообщается, что в первый день чемпионата прошли соревнования между мужчинами в личном многоборье. Свои силы показали десятки спортсменов со всей страны. Донскую столицу представил 22-летний Никита Нагорный.

Ростовчанин допустил незначительные ошибки, совершая упражнения на брусьях и коне. Это не помешало Нагорному обойти соперников с большим отрывом. Он набрать самый высокий балл – 173, 296. Обладателем серебряной медали стал Владислав Поляшов с результатом 166,73 балла. На третьем месте оказался Никита Игнатьев с 165,23 балла.

Это не первая победа Никиты Нагорного. В 2018 году на чемпионате мира он стал бронзовым призером в личном многоборье и серебряным – в командных состязаниях.

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