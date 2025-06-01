Нежилое здание сгорело практически дотла в Ростовской области

Фото: МЧС России Аксайского района

В Аксайском районе Ростовской области загорелось заброшенное здание, пламя распространилось на 16 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.Возгорание началось в Аксае, на улице Фрунзе. Случайные прохожие заметили огонь, вырывавшийся из неиспользуемой постройки, и сразу же сообщили о происшествии в пожарную охрану.Для тушения пожара на место выехали пять пожарных и одна специализированная машина.