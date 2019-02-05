Руководству ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков



Российский футбольный союз запретил ФК «Ростов» регистрировать новых игроков. Такое решение было принято на заседании Палаты РФС по разрешению споров 6 февраля.



Запрет связан с тем, что клуб задолжал своему бывшему нападающему Владимиру Дядюну. Футболист вступил в ряды «жёлто-синих» в 2017 году. Отыграв сезон, он расторг договор и перешёл в калининградскую «Балтику».



Теперь спортсмен подал заявление о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора в полном объёме. Палата РФС приняла решение обязать «Ростов» погасить долг. В качестве гарантии клубу запретили регистрировать новых игроков до тех пор, пока все средства не будут выплачены.