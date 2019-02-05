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Руководству ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков

Руководству ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков
Российский футбольный союз запретил ФК «Ростов» регистрировать новых игроков. Такое решение было принято на заседании Палаты РФС по разрешению споров 6 февраля.

Запрет связан с тем, что клуб задолжал своему бывшему нападающему Владимиру Дядюну. Футболист вступил в ряды «жёлто-синих» в 2017 году. Отыграв сезон, он расторг договор и перешёл в калининградскую «Балтику».

Теперь спортсмен подал заявление о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора в полном объёме. Палата РФС приняла решение обязать «Ростов» погасить долг. В качестве гарантии клубу запретили регистрировать новых игроков до тех пор, пока все средства не будут выплачены.

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